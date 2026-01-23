Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
|
23.01.2026 09:47:00
Google gegen Epic: 800-Millionen-Deal ist Teil der außergerichtlichen Einigung
Jahrelang bekriegen sich Epic und Google vor Gericht, bis sich beide Parteien plötzlich außergerichtlich einigen – wohl auch wegen eines neuen Geschäftsdeals. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.