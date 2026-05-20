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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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20.05.2026 17:27:00
Google Gemini soll künftig auf Adobe-Werkzeuge zugreifen
Über den „Adobe for Creativity Connector“ sollen sich KI-Werkzeuge von Adobe künftig über die KI-Plattform Google Gemini nutzen lassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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