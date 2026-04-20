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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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20.04.2026 22:07:00
Google Gemini weitet Zugriff auf El Salvadors Gesundheitssystem aus
In El Salvador wird die Versorgung von Patienten mit chronischen Krankheiten künftig von Googles KI-Agenten Gemini übernommen. Präsident Bukele ist begeistert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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