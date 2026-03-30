Google Gemini's Headphone Live Translation Arrives on Apple Devices

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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30.03.2026 20:22:00
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The feature, introduced in beta in December, is expanding to iOS and to more countries.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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