KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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19.11.2026 12:20:00
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 375,00
|2,32%
|Alphabet A (ex Google)
|248,80
|-3,42%
|Alphabet C (ex Google)
|247,45
|-2,77%