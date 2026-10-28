Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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28.10.2026 10:03:00
Google Genie 4: KI-Simulator für interaktive 3D-Umgebungen wird realistischer
KI-Simulation von Google Genie 4 zeigt eine Katze in einer geöffneten Holztruhe." />
Googles Genie 4 erzeugt interaktive KI-Welten mit Ton und Sprache. Gemini verbessert die Simulation, doch die Technologie bleibt experimentell.
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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16:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
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16:01
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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16:01
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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08:43
|Alphabet spells out more AI capex, China+1 doesn’t add up (Financial Times)
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28.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schließt im Plus (finanzen.at)
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28.10.26
|Google-Mutter Alphabet verfehlt Umsatzerwartungen - Aktie stark unter Druck (dpa-AFX)
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28.10.26
|Alphabet shares tumble in $500bn rout (Financial Times)
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28.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
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|DZ BANK
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|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 315,00
|1,36%
|Alphabet A (ex Google)
|256,85
|-3,44%
|Alphabet C (ex Google)
|255,15
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