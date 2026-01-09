Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
09.01.2026 17:26:12
Google Guys Say Bye to California
Sergey Brin is joining his Google co-founder, Larry Page, in reducing ties to the state where they built their fortunes.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
