Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
02.07.2026 20:15:00
Google Has Been Fighting a Gargantuan Fine in Court. The Final Verdict? It Must Pay Up
Google owes 4.1 billion euro ($4.7 billion) for anticompetitive practices involving Android, rules Europe's top court.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!