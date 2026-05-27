Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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27.05.2026 13:42:00
Google Health: Mehr Funktionen und Fehlerbehebungen angekündigt
Die Google Health App ist nach Marktstart nicht ausgereift. Google hat nun eine Roadmap für kommende Bugfixes und Funktionen veröffentlicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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