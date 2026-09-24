Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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24.09.2026 19:02:00
Google Health Guardian: Insulinresistenz- und Blutdruck-Trends für Pixel Watches
Die Google-Health-App, ehemals Fitbit, erhält neue KI-Funktionen. Unter anderem ziehen die mit der Pixel Watch 5 angekündigten Health-Guardian-Funktionen ein.
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