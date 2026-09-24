Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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24.09.2026 19:02:00

Google Health Guardian: Insulinresistenz- und Blutdruck-Trends für Pixel Watches

Screenshoit der Health Guardian App

Die Google-Health-App, ehemals Fitbit, erhält neue KI-Funktionen. Unter anderem ziehen die mit der Pixel Watch 5 angekündigten Health-Guardian-Funktionen ein.

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03.08.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.26 Alphabet A Neutral UBS AG
23.07.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
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Alphabet A (ex Google) 301,90 0,20% Alphabet A (ex Google)
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