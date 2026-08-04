Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
|
04.08.2026 09:01:00
Google Home Speaker: Gemini-Lautsprecher jetzt in Deutschland erhältlich
Googles erster Lautsprecher mit Gemini ist nun auch in Deutschland zu haben. Der Google Home Speaker kostet 120 Euro und löst Nest Mini und Nest Audio ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!