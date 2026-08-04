Gemini Aktie

Gemini für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: CA36865S1065

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 09:01:00

Google Home Speaker: Gemini-Lautsprecher jetzt in Deutschland erhältlich

Googles erster Lautsprecher mit Gemini ist nun auch in Deutschland zu haben. Der Google Home Speaker kostet 120 Euro und löst Nest Mini und Nest Audio ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gemini Corp.

mehr Nachrichten