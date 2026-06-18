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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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18.06.2026 09:01:00
Google Home Speaker: Marktstart in 18 Regionen - Deutschland muss warten
Google bringt seinen neuen Smart-Speaker ab dem 25. Juni in 18 Regionen auf den Markt. Deutschland ist zum Start kurioserweise nicht dabei.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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