Google I/O 2026: KI-Warenkorb soll Einkaufen über alle Google-Dienste vereinen

Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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19.05.2026 20:00:00
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|10 140,00
|-0,10%
|Alphabet A (ex Google)
|334,75
|0,30%
|Alphabet C (ex Google)
|332,00
|0,26%