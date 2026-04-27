Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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27.04.2026 13:21:00

Google Is Getting a Screaming Bargain on Its New Anthropic Investment. Here's Why.

Last week, Bloomberg reported that Google parent Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) is on the brink of a massive new investment in AI model company Anthropic.Under the terms of the deal, Google will invest up to $40 billion in the AI company, starting with a $10 billion investment at a $350 billion valuation, with subsequent investments to come as milestones are met. As part of the deal, Alphabet will also dedicate 5 gigawatts (GW) of computing capacity to Anthropic. Forty billion dollars is a lot of money, especially as Alphabet is set to spend up to $185 billion in capital expenditures this year, which is likely to consume all its operating cash flow. Alphabet also just closed a $32 billion all-cash deal for Israeli-American cybersecurity firm Wiz.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
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30.10.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
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