Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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06.04.2026 13:50:00
Google just sucker-punched these highflying tech stocks — don’t let the relief rally fool you
Google’s TurboQuant cracks the memory-chip cartel — and the hardware-heavy AI thesis now looks like yesterday’s news.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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