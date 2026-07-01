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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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01.07.2026 11:39:00
Google kappt Tenor-Zugang: Apps müssen GIF-Suche ersetzen
Google hat die Tenor-API abgeschaltet. Die GIF-Suche bleibt Google-Produkten erhalten, andere Plattformen müssen sich einen neuen Anbieter suchen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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