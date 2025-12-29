NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
29.12.2025 19:38:10
Google klettert auch: Nvidia stößt Apple vom Thron des wertvollsten Unternehmens
Über Jahre führt Apple die Rangliste der wertvollsten Unternehmen an. Doch jetzt wird der kalifornische Konzern vom Chiphersteller Nvidia abgelöst. Auch andere Unternehmen aus der Branche können in diesem Jahr kräftig profitieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
20:04
Handel in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
20:04
Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt (finanzen.at)
20:04