Generation Income Properties Aktie
ISIN: US37149D1054
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12.06.2026 05:03:00
Google könnte zur Fertigung neuer TPU-Generation neben TSMC auch Samsung nutzen
Die für 2028 geplante 10. TPU-Generation Googles könnte zum Teil von TSMC und von Samsung kommen. Für Samsung wäre dies ein großer Erfolg als Auftragsfertiger.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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