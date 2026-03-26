Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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26.03.2026 11:46:00
Google komprimiert LLM-Cache auf 3 Bit ohne Genauigkeitsverlust
Googles TurboQuant drückt den KV-Cache großer Sprachmodelle auf 3 Bit. Die Genauigkeit soll bleiben, die Geschwindigkeit sich vervielfachen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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