Google-Konkurrent Yandex verkauft Russland-Geschäft an heimische Investoren

London (Reuters) - Der Technologiekonzern Yandex zieht sich aus seinem Heimatmarkt Russland zurück und verkauft seine Anteile an eine russische Investorengruppe.

Der Google-Konkurrent werde sein Russland-Geschäft für 475 Milliarden Rubel (4,83 Milliarden Euro) an ein Konsortium veräußern, an dem unter anderem der Ölriese Lukoil beteiligt sei, teilte Yandex am Montag mit. Nach Abschluss des Geschäfts befände sich das Unternehmen vollständig in russischem Besitz, wobei die Marke Yandex nicht mehr weitergeführt werde. Damit wäre der Abschied des Internetriesen aus dem Kreis westlicher Techkonzerne besiegelt.

Die russische Regierung begrüßte den geplanten Verkauf der Vermögenswerte. "Dies ist eines der größten Unternehmen und natürlich ist es für uns wichtig, dessen Arbeit in Russland fortzusetzen", sagte der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Der Kreml hat etwa 18 Monate lang Verhandlungen mit dem Unternehmen geführt, um die russischen Geschäfte von der in den Niederlanden ansässigen Muttergesellschaft abzuspalten. Moskau waren die Eigentumsverhältnisse der russischen Tochter ein Dorn im Auge, denn das für Russland strategisch wertvolle Unternehmen befindet sich bislang hauptsächlich im Besitz von westlichen Investoren. Zwar sind fast 88 Prozent der Wertpapiere von Yandex im Streubesitz, doch unter den Aktionären befinden sich auch viele westliche Fonds. Das russische Geschäft von Yandex macht fast die gesamten Einnahmen des Konzerns aus, die zukünftig im Land bleiben würden.

Der Verkauf soll in zwei Stufen erfolgen. Die erste werde voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen. Der Mutterkonzern wird eigenen Angaben zufolge seine Klasse A-Aktien von der Moskauer Börse nehmen, nachdem Yandex eine neue öffentliche Notierung erhalten hat. Das Unternehmen habe für seine Aktionäre und Nutzer unter "außergewöhnlichen Umständen" die bestmögliche Lösung gefunden, sagte Aufsichtsratsvorsitzender John Boynton.

Der Ausstieg wäre einer der größten seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Bereits im August 2022 hatte das Unternehmen angekündigt, seine Nachrichtenseiten und Plattformen an den weitgehend dem russischen Staat nahestehenden Rivalen VK zu verkaufen. Yandex gilt als die russische Antwort auf Google und ist der Branchenprimus im Bereich der Internet-Suche in Russland. Daneben entwickelte der Konzern weitere führende Onlinedienste, etwa eine Werbesparte und die Vermittlung von Fahrdiensten. Experten zufolge galt Yandex als eines der wenigen russischen Unternehmen, das das Potenzial hatte, ein globales Geschäft zu werden - bis russische Truppen im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierten.

