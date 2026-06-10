Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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10.06.2026 12:59:00
Google kündigt „Gemini 3.5 Live Translate“ für Echtzeit-Übersetzung an
Google führt Gemini 3.5 Live Translate ein. Das KI-Modell ermöglicht Echtzeit-Übersetzungen in über 70 Sprachen für die Translate-App und Google Meet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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