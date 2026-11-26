Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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26.11.2026 12:12:00
Google lässt Entwickler für den Traffic der Anwender bezahlen
Mit einem neuen und undurchsichtigen Kostenmodell erhebt Google Gebühren für die API-Nutzung, auch für jene, die von bereits zahlenden Anwendern anfällt.
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