Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
02.03.2026 19:34:00
Google lässt saubere Stromerzeugungsanlagen und Riesenstromspeicher bauen
Google setzt nicht nur auf Atomkraft: Für ein Rechenzentrum gibt der Konzern Sonnen- und Windkraftanlagen sowie einen der größten Stromspeicher in Auftrag.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
