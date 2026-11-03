Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
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03.11.2026 17:40:00
Google legt Botnetz lahm, beschuldigt Hersteller von Android-Set-Top-Boxen
Ein Botnetz aus über einer Million infizierter Android-Geräte stammte offenbar vom Gerätehersteller selbst. Geräte waren ab Werk mit Malware verseucht.
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 090,00
|1,19%
|Alphabet A (ex Google)
|257,45
|2,86%
|Alphabet C (ex Google)
|256,00
|2,85%
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