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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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27.03.2026 11:37:00
Google macht seine KI-Funktion „Search Live“ weltweit verfügbar
Google erweitert den Zugang zu seiner KI-Funktion „Search Live“, mit der Nutzer per Sprache und Kamera interaktiv suchen können – nun auch in Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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