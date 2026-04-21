KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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21.04.2026 16:32:00
Google Maps: KI-Modell Gemini soll gegen Fake-Bewertungen helfen
Google räumt bei Maps auf: Mit Gemini-KI und neuen Schutzmechanismen sollen Fake-Bewertungen und manipulierte Ortsnamen verhindert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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