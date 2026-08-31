Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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31.08.2026 05:59:20

Google Maps changes Lake Ontario to 'Lake America' in US

The name change even made its way to some government websites in Canada which pull map data from Google Maps. Meanwhile, Ontario Premier Doug Ford made his position clear by erecting a billboard on the shore of the lake.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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