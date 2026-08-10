Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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10.08.2026 09:58:00

Google Maps kann bald Essen bestellen: Welche Einschränkungen es noch gibt

Google Maps soll dir künftig einige Aufgaben abnehmen können. Der Kartendienst kann künftig sogar Essen bestellen oder ein Hotelzimmers buchen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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03.08.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.26 Alphabet A Neutral UBS AG
23.07.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
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