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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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13.05.2026 08:19:00
Google Maps mit Kauf-Button für S-Bahnen und Regionalzüge
Wie komme ich schnell von A nach B? Navi-Apps zeigen mehrere Verkehrsmittel als Optionen. Regionalzüge kommen bei Google Maps nun etwas besser zur Geltung. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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