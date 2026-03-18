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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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18.03.2026 09:52:00
Google Maps zeigt künftig deutschlandweit Echtzeitdaten zum Nahverkehr
Google Maps soll künftig deutschlandweite Nahverkehr-Echtzeitdaten für Bus und Bahn anzeigen können. Hierfür arbeitet der Konzern mit Connect zusammen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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