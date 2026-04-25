Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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25.04.2026 08:15:03
Google May Pour Up To $40 Billion Into Anthropic As AI Compute Demand Booms
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