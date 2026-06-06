Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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06.06.2026 12:16:00

Google mietet für viel Geld Rechenleistung bei Musks SpaceX

Elon Musk hat mehr Computerkapazität als seine KI-Aktivitäten brauchen. Nun gibt es schon den zweiten Riesen-Deal, in dem die Rechenzentren vermietet werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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