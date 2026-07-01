Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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01.07.2026 14:49:00
Google muss 1,3 Milliarden Euro an Klarna-Tochter zahlen
Weil Google offenbar Suchergebnisse manipulierte, soll der Techkonzern in Schweden Schadensersatz an ein Preisvergleichsportal zahlen. Die hohe Summe blieb unter der Forderung der Klägerin.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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