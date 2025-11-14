Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
14.11.2025 11:36:00
Google muss Idealo 465 Millionen Euro Schadenersatz wegen unfairem Wettbewerb zahlen
Ein Berliner Gericht hat Google zu erheblichen Schadenersatzzahlungen verurteilt. Der US-Suchmaschinenriese bekommt damit die Quittung für die rüden Methoden gegenüber seinen Wettbewerbern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
