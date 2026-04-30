Google outpaces rivals as Big Tech’s AI spending plans rise to $725bn

Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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30.04.2026 04:18:46

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Meta stock drops on capex increase while Alphabet’s cloud business grows faster than rivals Amazon and MicrosoftWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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