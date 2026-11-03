Parent Aktie
WKN DE: A0NA6J / ISIN: US69945P1075
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03.11.2026 11:06:01
Google Parent Alphabet Just Hit a Major Milestone, and It Has Nothing to Do With Its $482 Billion Single-Session Loss
It's Election Day in America, but it's also the heart of earnings season on Wall Street. Earnings season is the roughly six-week period each quarter when the lion's share of public companies report their operating results. Through the end of November, Wall Street's largest businesses will be lifting the hood on their third-quarter performance.
Last week, several members of the "Magnificent Seven" reported their operating results for the September-ended quarter, including Google parent Alphabet (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG). While Alphabet's eye-popping single-session decline has made all the headlines, it's a separate milestone that deserves all the attention.
Image source: Getty Images.
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