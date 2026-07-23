Parent Aktie
WKN DE: A0NA6J / ISIN: US69945P1075
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23.07.2026 14:53:21
Google Parent Alphabet Stock Drops 4% After Brief Post-Earnings Pop
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
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23.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
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23.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
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23.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
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23.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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23.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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23.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
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23.07.26
|ROUNDUP 2: EU verhängt 890 Millionen Euro Strafe gegen Google (dpa-AFX)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|14:36
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:36
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:36
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 720,00
|-6,59%
|Alphabet A (ex Google)
|281,75
|0,79%
|Alphabet C (ex Google)
|281,85
|0,64%
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