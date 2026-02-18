Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
18.02.2026 19:02:13
Google Pixel 10A vs. Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL: How the Cheaper Pixel Matches Up
The $499 Pixel 10A has a number of features that outdo its more expensive siblings, especially when it comes to its battery size and charging speed.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
