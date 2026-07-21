Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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21.07.2026 18:52:00
Google plant "Frozen v2": KI-Chips mit fest integrieren Gemini-Eigenschaften
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 430,00
|-1,46%
|Alphabet A (ex Google)
|303,80
|-0,31%
|Alphabet C (ex Google)
|303,35
|-0,20%
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