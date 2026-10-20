Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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20.10.2026 20:03:19
Google resolves cloud outage affecting UK banks and websites
Revolut was one of the hardest hit, with banking services going down for many customers.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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20.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
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20.10.26
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20.10.26
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Analysen zu Alphabet C (ex Google)
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
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|UBS AG
|16.07.25
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|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 670,00
|1,47%
|Alphabet A (ex Google)
|302,30
|-1,68%
|Alphabet C (ex Google)
|298,90
|-1,56%
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