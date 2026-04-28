Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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28.04.2026 14:02:00
Google schließt KI-Deal mit Pentagon
Google hat den umstrittenen KI-Deal mit dem US-Verteidigungsministerium offenbar abgeschlossen. Zuvor hatten KI-Experten des Unternehmens Kritik geäußert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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