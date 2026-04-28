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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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28.04.2026 09:43:31
Google signs classified AI deal with Pentagon
The agreement allows the Pentagon to use Google’s AI for “any lawful government purpose”Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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