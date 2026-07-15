Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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15.07.2026 11:05:00
Google soll Gemini unrechtmäßig mit geschützten Werken trainiert haben
Drei Verlage klagen, weil Google urheberrechtlich geschützte Werke zum KI-Training genutzt haben soll. Die Klageschrift erinnert an Googles altes Motto.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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