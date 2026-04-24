Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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24.04.2026 21:02:00
Google steckt bis zu 40 Milliarden Dollar mehr in Anthropic
Google und die KI-Firma Anthropic sind Rivalen im Geschäft – und zugleich Partner. Der Internet-Riese steckt nun weitere Milliarden in den Rivalen von OpenAI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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