Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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15.04.2026 09:35:00

Google-Suche unter Windows: Neue Google-App jetzt auch in Deutschland verfügbar

Auch in Deutschland kann man seine Windows-PCs nun mit der neuen Google-App durchstöbern. Die App bringt außerdem KI-Funktionen über Gemini auf den Desktop. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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