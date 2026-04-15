Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
15.04.2026 09:35:00
Google-Suche unter Windows: Neue Google-App jetzt auch in Deutschland verfügbar
Auch in Deutschland kann man seine Windows-PCs nun mit der neuen Google-App durchstöbern. Die App bringt außerdem KI-Funktionen über Gemini auf den Desktop. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!