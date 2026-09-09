Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
09.09.2026 12:32:13
Google to invest 13 billion euros in AI infrastructure in Finland
The investments will include the construction of at least three new data centresWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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