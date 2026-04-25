Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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25.04.2026 05:18:21
Google to invest up to US$40 billion in AI rival Anthropic
The investment comes just days after e-commerce giant Amazon says that it will invest up to US$25 billion in the startupWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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