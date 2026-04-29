Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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29.04.2026 22:21:09
Google told staff it is ‘proud’ of Pentagon AI contract after internal backlash
The tech giant signed an artificial intelligence deal with the defence department on MondayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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30.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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30.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.04.26
|ROUNDUP 2: Google-Mutter Alphabet wächst stärker als erwartet - Rekordhoch (dpa-AFX)
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30.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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30.04.26
|MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Alphabet sehr fest - Meta-Kurs stürzt ab (Dow Jones)
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30.04.26
|ROUNDUP: Google-Mutter Alphabet wächst stärker als erwartet - Aktie legt zu (dpa-AFX)
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30.04.26
|FirstFT: Google pulls ahead as Big Tech AI spending targets surge (Financial Times)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
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|30.04.26
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|30.04.26
|Alphabet A Neutral
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|30.04.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.04.26
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|23.04.26
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|UBS AG
|21.04.26
|Alphabet A Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 010,00
|-0,83%
|Alphabet A (ex Google)
|326,80
|8,90%
|Alphabet C (ex Google)
|324,30
|8,97%