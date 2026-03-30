Google Translate Brings Live Headphone Translation to Apple Devices

Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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30.03.2026 20:22:00
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|Alphabet C (ex Google)
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|Apple Inc.
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