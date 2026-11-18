Volcano CorpShs Aktie
WKN DE: A0J3CM / ISIN: US9286451003
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18.11.2026 21:39:00
Google turns to a volcano and rock-melting technology in a wild new bid to power AI
Google’s agreement with Quaise is “a bet on a first-of-a-kind technology,” according to a Bernstein analyst.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 185,00
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|Alphabet A (ex Google)
|257,60
|1,26%
|Alphabet C (ex Google)
|254,50
|1,01%
|Bid Corporation Limited
|24,60
|-1,60%